كوريا الجنوبية تعبر الفلبين بهدف في كأس الأمم الآسيوية

المصدر: د ب ا ــ تصوير دينيس ملاري

استهل منتخب كوريا الجنوبية مشواره في كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم بالفوز على نظيره الفلبيني 1 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة.

ويدين منتخب كوريا الجنوبية بالفضل في هذا الفوز لهوانج أوي جو مهاجم غامبا اوساكا الياباني الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 67.

ويحل المنتخب الكوري الجنوبي ثانيا في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الصين المتصدر، فيما تأتي قيرغيزستان في المركز الثالث بلا رصيد من النقاط وتحل الفلبين في المركز الأخير.

وفي وقت سابق اليوم فازت الصين على قيرغيزستان بهدفين مقابل هدف.