رباعية الهند تطيح برأس راييفاتش مدرب تايلاند

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلن الاتحاد التايلاندي لكرة القدم إقالة المدير الفني لمنتخب "أفيال الحرب" الصربي ميلوفان راييفاتش عقب الهزيمة الثقيلة التي منيت بها تايلاند أمام الهند 1-4 أمس على استاد آل نهيان ضمن منافسات كأس آسيا "الإمارات 2019"، لتطيح الخسارة الثقيلة برأس راييفاتش في أول حالة إقالة في البطولة.

وأعلن الاتحاد التايلاندي عبر موقعه الرسمي تولي مساعد المدرب سيرساك يودارثاي تولي مهمة تدريب المنتخب أمام البحرين في المباراة التي تقام على استاد آل مكتوم يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

وقال سوميوت بومانبونج رئيس الاتحاد التايلاندي لكرة القدم في بيان رسمي إن النتيجة التي خسر بها منتخب بلاده أمام الهند في افتتاح مبارياته في كأس آسيا كارثية ومخيبة للآمال ولم تكن متوقعة، وأن مشجعي المنتخب التايلاندي كانوا يستحقون أفضل من ذلك".

وأضاف:" مثل جميع عشاق كرة القدم التايلاندية في جميع أنحاء البلاد، أشعر بخيبة أمل بسبب تلك النتيجة لكني بصفتي رئيس اتحاد الكرة لا يجب علي الوقوف دون حل المشكلة، ولذلك جاء قرار إقالة راييفاتش والاستعانة بالمساعد سيرساك لتكملة المشوار في البطولة".