الهندي شيتري يتفوّق على ميسي ويقارع رونالدو

المصدر: البيان الالكتروني

نجح المهاجم الهندي سونيل شيتري في تسجيل هدفين في مباراة منتخب بلاده الهند أمام منتخب تايلاند، في لقاء دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

وبعد هدفي سونيل شيتري أمس، نجح اللاعب الهندي في اجتياز الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني في الأهداف الدولية، وفق صحيفة "آس" الاسبانية

وكشف حساب بطولة كأس الأمم الآسيوية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تفوق شيتري، الذي وصل للهدف رقم 67 مع منتخب الهند في الأهداف الدولية، ويحتل المركز الثاني بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 85 هدفًا.

85 كريستيانو رونالدو 🇵🇹

67 سونيل شيتري 🇮🇳

65 ليونيل ميسي 🇦🇷



سونيل شيتري يسجل هدفه الدولي الـ66 و الـ67 ليتخطى ليونيل ميسي ويصل للمركز الثاني في ترتيب اللاعبين الحاليين للأهداف الدولية 👏pic.twitter.com/Ac1PPFeruZ — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٦ يناير ٢٠١٩

وأصبح شيتري ثاني أكثر لاعب يلعب حاليًا في الملاعب مسجلًا أهدافًا دولية، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يملك في جعبته 85 هدفًا مع المنتخب البرتغالي.

يذكر أن شيتري سجل الهدف الـ 66 في مرمى منتخب تايلاند من ضربة جزاء في افتتاح مباريات المنتخبين في نهائيات كأس أمم أسيا، قبل أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة في شباك تايلاند.

ويتنافس المنتخب الهندي مع المنتخب التايلاندي في المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخبي الإمارات والبحرين.