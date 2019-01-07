كوسيان: لدينا أسلوب خاص في مواجهة الخصوم

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

قال السلوفاكي جان كوسيان المدير الفني لليمن، إن فريقه استعد بشكل جيد للبطولة القارية الكبيرة، واستعان باللاعبين المقيمين في اليمن إضافة إلى المحترفين، موضحاً: لدينا أسلوب خاص في مواجهة الخصوم، وجاء المعسكر الأخير في السعودية ناجحاً للغاية، حيث حدد أهم المحاور الرئيسية التي يستند عليها الفريق، بالإضافة إلى نتائج جديدة قدمها معسكر أبوظبي، ولذلك فهو راضٍ عن التحضيرات.

وأضاف: نعلم جيداً قوة المنتخب الإيراني فهو صاحب كلمة في هذه المسابقة، كما أنه شارك من مونديال روسيا 2018، ويتسم بالتماسك والتوازن، وأعددنا اللاعبين لهذه المواجهة الصعبة، وقد طالبتهم بتقديم كرة جيدة، والبعد عن الضغط النفسي، ولافتاً إلى أن الفرق الصغيرة لديها أحلام مشروعة، ولذلك فنحن متواجدون هنا. وتابع: علينا البعد عن التوتر والضغط العصبي، وقد شاهدت مباراة الإمارات والبحرين وقد قدمت ضغطاً كبيراً من جانب الإعلام والمشجعين على الفريق، واعتقد أننا سنواجه مثل هذا الضغط، ولذلك علينا التركيز داخل الملعب، والاستمتاع بالكرة، ومشيراً إلى أن المنتخب اليمني لا يخشى الفرق التي يواجهها فقط سيقدم المطلوب، ونبدي الاحترام اللازم لمنتخبي المجموعة العراق وفيتنام.

من جانبه، أكد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران، أن فريقه لا يحمل بطاقة الأفضلية أمام الفرق سواء كانت ضعيفة أو قوية، لأن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء على أرضية الملعب، مشيراً إلى أن فريقه سيخوض جميع المباريات بنفس الجدية والهمة، حتى الوصول إلى المربع الذهبي.وتابع: المنتخب اليمني لديه مدرب جيد ولديه خبرات كبيرة وأعرف مدى صعوبة العمل الذي يقوم به في إعداد الفريق، وأنا أقدر ما يبذله ولاعبوه من أجل تقديم كرة جميلة.