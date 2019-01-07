متابعة ملكية للقاء «النشامى»

المصدر: دبي - خالد المهيري

هنأ الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في اتصال مع الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، المنتخب الأردني بمناسبة الفوزعلى نظيره المنتخب الأسترالي حامل لقب النسخة الماضية في المباراة التي جمعتهما ضمن بطولة كأس آسيا 2019.

ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني عبر «تويتر»، صورة تجمع الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، وهما يتابعان مباراة استراليا، كما قام الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، بإعادة نشر الصورة على صفحته الرسمية بموقع «إنستغرام».