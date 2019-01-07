ريجيكامب: الضغوط أثرت في منتخب الإمارات

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أكد الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني الجديد لفريق الوصل، أن الضغوط أثرت في أداء لاعبي منتخب الإمارات أمام منافسه البحريني في افتتاح كأس أمم آسيا الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال: «الضغوط كبيرة على لاعبي المنتخب التي تتمثل في خوض الأبيض منافسات البطولة القارية على ملعبه ووسط جمهوره، مما يضاعف من مسؤولية اللاعبين تجاه تقديم نتيجة إيجابية». وأضاف: «المباريات الافتتاحية في أي بطولة تتسم بالصعوبة»، مشيراً إلى أن الأداء أمام البحرين لم يرض البعض، نظراً إلى الطموحات الكبيرة، لكن ثقتنا كبيرة بعبور منتخبنا الضغوط.