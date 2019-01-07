حارب: نراهن على تنظيم يليق بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

اطمأن سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، عضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا، رئيس مجموعة دبي على جاهزية فرق العمل باستاد آل مكتوم بنادي النصر وعلى استكمال كافة الترتيبات لاستضافة المجموعة لأول مباراة في البطولة بين كوريا الجنوبية والفلبين اليوم.

وأكد سعيد حارب أن مجموعة دبي على أتم الاستعداد لاستضافة المباريات سواء في استاد آل مكتوم أو باستاد راشد بنادي شباب الأهلي، وقال: نراهن على تنظيم مميز يليق بسمعة دبي وبالإمارات، ونراهن على كفاءة الكوادر الوطنية وعلى كل فرق العمل.

وأضاف: ملاعبنا الجميلة تدعمنا في تحقيق تنظيم مميز، وبالصورة التي تليق بالحدث نفسه، ونحن جميعاً متحمسون لاستضافة أول مباراة في دبي. وكشف سعيد حارب أن مجموعة دبي وضعت خطة متكاملة لإنجاح الحدث بدءاً من اختيار فنادق الإقامة التي لا تبعد إلا مسافة 10 أو 15 دقيقة عن ملاعب التدريب والمباريات، موجهاً الشكر إلى شرطة دبي على جهودها في التأمين. وأوضح أمين عام مجلس دبي الرياضي أن استاد آل مكتوم واستاد راشد شاهدان على تاريخ حافل بالمباريات الكبيرة في مختلف المسابقات المحلية والقارية والعالمية.