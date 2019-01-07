أبشروا بالتعادلات

إذا كان القلق انتاب البعض عقب تعادل الأبيض في مباراته الافتتاحية الأولى أمام البحرين 1-1 فإن المؤشرات تبشر بالخير بهذه النتيجة، ولعل هذه النتيجة التعادلية تذكرنا بافتتاح بطولة 1996 التي نظمتها الإمارات وتعادلت في افتتاحها بنفس النتيجة 1-1 أمام كوريا الجنوبية، وما لبث الأبيض حتى جدد آماله بالفوز 3-2 على الكويت في اللقاء الذي جمعهما في 7 ديسمبر 1996، وسجل الأهداف الثلاثة حسن سعيد وعدنان الطلياني وسعد بخيت مبارك، وتلاه بفوز آخر على إندونيسيا بهدفين نظيفين لحسن سعيد والطلياني ليحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويستمر في البطولة حتى وصل إلى النهائي.

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