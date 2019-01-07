هنا الإمارات

المصدر: إعداد - خالد المهيري

يعد فندق قصر الإمارات من أهم المعالم السياحية للعاصمة أبوظبي، إذ تم افتتاحه العام 2005، وهو من أفخم الفنادق في العالم وبتصميم قصر عربي يشرف على الخليج، ويمتد على شاطئ رملي يصل طوله إلى 1.3 كم.

وما يميّز القصر قبابه التي يصل عددها إلى 114 قبة مكسوة بأروع لوحات الفسيفساء الزجاجية الملونة، ويبلغ قطر أكبر قبة منها 42 متراً، وطعمت بالذهب والفضة جميعها، إلى جانب تزيينها باللوحات الزجاجية الملونة، التي تجعل الضوء يتسلل من خلالها بهدوء.

وإلى جانب هذه القبة الرئيسية، تغطي المسرح الرئيسي فيه، وغيره من الأماكن، مجموعة قباب بقطر 17 متراً، زخرفت بالأسلوب ذاته الذي زخرفت به بقية القباب، التي تصبح أصغر في أماكن أخرى، إذ يصل قطر بعضها أحياناً إلى 12.7 متراً، ويبلغ قطر أصغرها 2.9 متر، وتضيف جميعها بريقاً لونياً ساحراً للمكان خاصة عند حلول الليل، إذ يمكن رصدها من أماكن كثيرة في أنحاء الإمارة.

بينما تمنح أقواس النصر التي تمثل أحد مداخل القصر رهبة للمكان، وتُعيد إلى الذاكرة مشاهد من التاريخ القديم، خاصة أن ارتفاع القوس يصل إلى 40 متراً. بينما يصل عرضه إلى 36 متراً، وهو مصنوع من شبكة مترابطة من مادة «الجي آر. سي» المكسوة بالحجارة الإيطالية.