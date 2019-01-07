170 مقعداً بالمركز الإعلامي و300 للمنصة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

تعتبر المرافق الإعلامية باستاد الشارقة الأحدث على مستوى الدولة ومنطقة الخليج العربي، حيث تم إنشاؤها خصيصاً للحدث الآسيوي ضمن خطة شاملة من التجهيزات على مستوى ملاعب الإمارات المستضيفة للبطولة، وتمت الإنشاءات مراعاة لأحدث التجهيزات التقنية واللوجستية التي تتوافق مع مواصفات الاتحادين الدولي «الفيفا» والآسيوي، التي تؤهل لاستضافة أكبر البطولات، حيث تتكون المرافق الإعلامية بالاستاد من الآتي:

مركز إعلامي متكامل لاستضافة عدد 170 إعلامياً بمقاعد وطاولات ونقاط كهرباء لكل مقعد إضافة إلى خدمة إنترنت بتقنية عالية تصل سرعته 350 ميغابايت في الثانية مع وجود منطقة استراحة لخدمة الصحفيين. تم تجهيز قاعة مؤتمرات صحفية تسع لـ 120 صحفياً بمقاعد مريحة مع توفر نظام ترجمة فوري يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ومنصة إعلامية تتسع لعدد 300 إعلامي مجهزة بكل المعينات التقنية. كما تمت تجهيزات للمصورين خلف المرميين وتخصيص 150 نقطة بكوابل تتيح لهم الاتصال بإنترنت فائق السرعة لتسهيل التواصل مع مؤسساتهم ومع توفير مقعد لكل مصور مع عدد 10 متطوعين لتوفير الدعم.