كيونغ يستعيد الذكريات مع سالمين وسعيد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لبى الكوري الجنوبي كون كيونغ، دعوة خاصة من صديقيه سالمين خميس وسعيد أحمد لاعبي شباب الأهلي، بالقيام بجولة في مول دبي، وتناول وجبة الغداء، ليستعيد الثلاثي ذكريات جميلة جمعتهم معاً في صفوف الفريق، عندما لعب كيونغ لمدة عامين تقريباً في صفوف الأهلي، بداية من فبراير عام 2015.

جاءت الجولة ووجبة الغداء خلال ساعات الراحة التي منحها الجهاز الفني لمنتخب كوريا الجنوبية للاعبين، أول من أمس، عقب المران الصباحي في نادي ضباط الشرطة بدبي، حيث يستعد المنتخب الكوري الجنوبي للقاء الوافد الجديد منتخب الفلبين مساء اليوم، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي.

الجدير بالذكر، أن كيونغ رحل عن صفوف الأهلي إلى نادي تيانغين غوانغيان الصيني مقابل 10 ملايين يورو، ليكون ثاني صفقة تحقق منها الأندية الإماراتية عائداً مالياً كبيراً، بعد صفقة انتقال الغاني أسامواه جيان من العين إلى شنغهاي مقابل 20 مليون يورو.