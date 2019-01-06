الورود تستقبل منتخب لبنان

المصدر: العين: طلحة عبد الله

كانت الورود والابتسامات العريضة والترحاب الكبير، في استقبال المنتخب اللبناني، فور وصوله إلى العين صباح أمس، للمشاركة في نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، ضمن المجموعة الخامسة، وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها منتخب الأرز في النهائيات الآسيوية، ولكن هذه المرة عبر التصفيات، بعد أن شارك عام 2000 عبر استضافته للمسابقة.وأجرى المنتخب اللبناني حصته التدريبية الأولى مساء أمس، بالعين، حيث عمد مدربه إلى إخضاع اللاعبين لتمارين الاستشفاء واللياقة البدنية، وينتظر أن يؤدى الليلة مراناً آخر، استعداداً لأولى مبارياته في البطولة، والتي يأمل من خلالها في تقديم صورة متميزة عن كرة القدم اللبنانية، فيما تنتظره تحديات كبيرة في الدور الأول، حيث يواجه الأخضر السعودي، والمنتخب الكوري الشمالي.