خلف: العراق رقم صعب في آسيا

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أجرى المنتخب العراقي الحصة التدريبية الثانية منذ وصوله إلى أبوظبي قبل ثلاثة أيام، على أحد الملاعب الفرعية بمدينة زايد الرياضية، ولا يتضمن البرنامج مباريات ودية مكتفياً بالمعسكر الذي أجراه قبل الوصول إلى الإمارات، ولم يصرح مدرب المنتخب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش للإعلام، وفضل البدء بالحصة التدريبية مباشرة، مستغلاً عامل الوقت، وأسند مهمة التصريح إلى المدير الإعلامي للمنتخب العراقي محمد خلف.

ويخوض أسود الرافدين مباراته الأولى في البطولة الثلاثاء مع فيتنام بأبوظبي، وتضم المجموعة الثالثة بجانبهما إيران واليمن.

وأوضح محمد خلف أن العراق دائماً رقم صعب في البطولات الآسيوية، مشيراً إلى أن الاتحاد العراقي تعاقد مع كاتانيتش منذ فترة قصيرة، في سبتمبر الماضي، وخاض مع المنتخب 8 مباريات ودية، والتجمعات كانت فقط في أيام الفيفا، وأجرى مباريات ودية مع الكويت، السعودية، الأرجنتين، بوليفيا، ومباراتين مع فلسطين والصين، ومشيراً إلى أن معسكر أسود الرافدين قبل المجيء إلى العاصمة أبوظبي كان ناجحاً حيث لاقى الجهاز الفني صعوبة في اختيار التشكيلة التي تضم 23 لاعباً، أغلبهم من الشباب، يذكر أن متوسط أعمار المنتخب العراقي 24 عاماً.