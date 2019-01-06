80 % الإمارات أرض النجوم

المصدر: دبي-علي شدهان

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اكتسح المتوقعون بولادة نجوم جدد، استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، بنسبة 80%، في مقابل 20% يرون عدم إمكانية بروز نجوم جدد في النسخة 17 لبطولة أمم آسيا لكرة القدم المتواصلة على أرض الإمارات.

وطرحت البيان على متابعيها في الحسابات الثلاثة، سؤالاً محدداً مفاده «هل تتوقع بروز نجوم جدد في آسيا الإمارات 2019؟»، فجاءت التوقعات كاسحة في الموقع الإلكتروني بنسبة 88% لمصلحة المتوقعين ولادة نجوم جدد، في مقابل 12% يرون العكس، فيما توقع 79% بروز نجوم جدد عبر «فيسبوك»، في مقابل 21%، بينما توقع 73% عبر «تويتر» ظهور نجوم جدد، في مقابل 27% يرون أن البطولة لن تنجب نجوماً جدداً في سماء الكرة الآسيوية.