تشافي هرنانديز: عموري ميسي آسيا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أطلق نجم المنتخب الإسباني وبرشلونة السابق، تشافي هرنانديز، لقب «ميسي آسيا» على نجم الهلال السعودي والمنتخب الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري»، وذلك قبيل انطلاق كأس آسيا 2019 بالإمارات.

اختيار

وفي مقطع فيديو عرض على صفحة الاتحاد الآسيوي للكرة على موقع فيسبوك، يظهر تشافي وهو يشاهد مجموعة من أجمل الأهداف لأفضل لاعبي آسيا، ومن بينهم الصيني وانغ شوانغ، والتايلاندي شاناثيب سونغراسين، والإيراني ساردار أزمون. ووقع اختيار تشافي على نجم العين الإماراتي الساق عموري للقب «ميسي آسيا»، مؤكداً أنه يتمتع بكل المهارات التي تمكنه من النجاح.