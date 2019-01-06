هدف شومبي التاريخي

مع مرور الأيام تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات، إذ تحمل ذاكرة التاريخ في طياتها أول أهداف منتخب الإمارات في البطولات الآسيوية، عندما شاركت للمرة الأولى في الكويت، ونجح نجم الأبيض أحمد شومبي في تسجيل هدفه التاريخي في الدقيقة 35 ليعادل النتيجة مع الكويت المستضيف، الذي كان قد تقدم بهدف لسعد الحوطي في الدقيقة 19، وظن البعض مع هذا الهدف أن المباراة التي أقيمت في 15 سبتمبر 1980 باستاد صباح السالم، وحضرها 20 ألف متفرج، ستكون سهلة على الأزرق الكويتي بحكم حداثة عهد الأبيض بالبطولات الآسيوية، لكن الأخير، أعلن عن نفسه بقوة، وأبى أن يخسر في بداية مسيرته القارية، واستهلها بتعادل له مذاق النصر.

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