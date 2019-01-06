راييفاتش: 12 عاماً كافية لعودة «أفيال الحرب»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

قال الصربي ميلوفان راييفاتش، المدير الفني لمنتخب تايلاند، إن فريقه قد تعلم من دورس الماضي، خصوصاً بعد غياب دام 12 عاماً، اكتسب خلال هذه الفترة خبرات طويلة، خصوصاً في السنوات الثلاث الماضية، وأضاف: أعتقد أن المنتخب التايلاندي من الفرق المتطورة، بالرغم من غيابه الآسيوي، إلا أن نتائج المشاركة في كأس سوزوكي كانت جيدة، لدينا لاعبون جيدون، ونحن جاهزون لركلة البداية أمام الهند، الذي تطور بشكل سريع على مستوى العقلية الاحترافية، والمستويين البدني والمهاري، لقد عملوا خلال الثلاث أو أربع سنوات الماضية بشكل جيد، تحت قيادة مدربهم ستيفين كونستانتين، بالإضافة إلى أنهم جلبوا لاعبين محترفين، أثروا بالشكل الإيجابي في الدوري الهندي.

أكد الإنجليزي ستيفين كونستانتين المدير الفني للمنتخب الهندي، إنه يعمل مع اللاعبين بجد واجتهاد منذ 4 سنوات، لبناء فريق للمستقبل، ينافس بقوة على الصعيد القاري، مشيراً إلى أن إخفاق 2011 وخروج الهند من دور المجموعات كان باعثاً للتجديد، بفريق يضم تشكيلة شابة، لا سيما وأن الفريق قد مر بمراحل أدت إلى تطوره على الصعيد الفني، وتكوين شخصية جادة، ولذلك جاء إلى ارض الإمارات لكي يظهر بشكل مشرف.

وتابع: هدفنا أن نتخطى دور المجموعات ولا يهم سنكون بصحبة أي من فرق المجموعة، كما وصف تايلاند بالفرق السريعة والمنتظمة تكتيكياً، ولا يحبذ أن يغامر بالاندفاع الهجومي، بل إن لديه فكراً خاصاً لمواجهة الخصم، لافتاً إلى أن الجالية الهندية المقيمة على ارض الدولة سيكون لها دور كبير في دعم الفريق، ويوجه رسالته إليهم بالحضور بغزارة، من اجل تحقيق الفوز في ضربة البداية.

وعن عودة المنتخب الهندي إلى كأس آسيا بعد غياب 8 سنوات وهل ستكون ثمة ضغوطات بجلب نتائج متميزة قال: لا أعتقد أننا نلعب تحت ضغط، وقد أوصيت اللاعبين بالاستمتاع باللعب .