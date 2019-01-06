فيتال: اليقظة والتركيز والثقة أسلحتنا أمام حامل اللقب

المصدر: العين - البيان الرياضي

يأمل البلجيكي فيتال بوركلمانز، المدير الفني للمنتخب الأردني، أن يتحلى لاعبو فريقه باليقظة والتركيز في مواجهة منتخب أستراليا اليوم، باستهلالية مشوار منتخب النشامى بالمسابقة القارية، وقال خلال المؤتمر الصحافي أمس: أتمنى ألا تحدث أخطاء جسيمة خلال اللقاء، لقد تحدثت للاعبين بضرورة أن يؤمنوا بقدراتهم، ويتحلوا بالثقة اللازمة، وألا يتوقفوا عند ارتكاب الخطأ، على أن يتابعوا عملهم بالتركيز على الخطوة المقبلة، إننا سنواجه اليوم منتخباً قوياً ومتميزاً يتمتع لاعبوه بالبنية الجسمانية القوية، لقد سبق أن لعبت في أستراليا وأعرف أسلوبهم جيداً.

وقال: قمنا بتحضيرات جيدة خلال أربعة أسابيع ماضية، ولعبنا عدداً من التجارب الإعدادية، وظهر اللاعبون بطريقة متميزة وأجزم أنهم مستعدون لهذه البطولة الكبيرة، ولعل المشكلة التي ستواجهني اليوم تكمن في اختيار التشكيلة لأن جميع اللاعبين في أتم الجاهزية وهم يشعرون بالحماسة، وأتمنى أن أرى ما قمنا به خلال فترة التحضيرات في ملعب المباراة اليوم.

وأضاف: علينا احترام جميع المنافسين بالمجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات عربية، ولن تكون الأمور سهلة، ونأمل أن نقدم أنفسنا بصورة تليق بالكرة الأردنية، وندرك أن الخسارة في المباراة الأولى لن تكون جيدة، ومن المؤسف بالنسبة لنا أن يتعرض لاعب بإمكانات يزن ثلجي للإصابة في هذا التوقيت المهم، ولكن لحسن الحظ أننا جهزنا جميع اللاعبين تحسباً لمثل هذه الظروف، ونتطلع للخروج بنتيجة إيجابية اليوم.

بدوره أكد غراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب الأسترالي، جاهزية منتخب بلاده لأولى مبارياته بالمسابقة الآسيوية، لافتاً إلى أن فوزهم باللقب قبل أربع سنوات يعتبر ذكرى رائعة بالنسبة لهم في أستراليا، لكن من المؤكد أنه خلال هذه الفترة تغير أشياء كثيرة، وقال: نحن متحمسون لوجودنا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً في هذا التوقيت، حيث الطقس رائع، ومن المهم بالنسبة لنا أن نبدأ العمل في هذه النسخة من المسابقة بطريقة رائعة.