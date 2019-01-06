أحمد خليل: نقطة البحرين تفتح أبواب الأمل

المصدر: أبوظبي ـــ العوضي النمر

عبر أحمد خليل، نجم منتخبنا الوطني وصاحب هدف التعادل أمام البحرين في مباراة افتتاح نهائيات آسيا، عن حزنه من نتيجة التعادل بهدف، وقال: لا شك إننا خسرنا نقطتين مهمتين، ولكن في مثل تلك الظروف مع تقدم منتخب البحرين حتى آخر 3 دقائق من زمن المباراة تعتبر نتيجة إيجابية وأفضل بالطبع من الخسارة، ولا شك أن هذا التعادل أعاد لنا أمل المنافسة على نيل إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة الأولى.

ووجه أحمد خليل الشكر والتقدير إلى جمهور الإمارات الوفي الذي حضر بقوة وشجع الفريق بحماس حتى أدرك التعادل، وقال خليل: أتمنى أن يعذر الجمهور الفريق لأن مباريات الافتتاح عادة ما تحمل العديد من الضغوط على اللاعبين.

وأكد أحمد خليل أن أداء المنتخب سوف يتغير خلال المباراة المقبلة أمام الهند، بعد الاستفادة من دروس المباراة الافتتاحية، وهنا لا نقول عنها إنها مباراة سهلة بل نرى أنها صعبة للغاية، ولكن الأبيض سيكون مستواه أفضل.

وعبر أحمد خليل عن سعادته بالعودة إلى صفوف الأبيض بعد تمام شفائه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، وقال إن: تسجيل هدف من ركلة جزاء يعتبر تتويجاً لجهد زملائي خلال المباراة.