سكوب: التعادل مكسب

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

قال ميروسولاف سكوب، مدرب المنتخب البحريني إنهم سعداء بتحقيق التعادل في المباراة الافتتاحية أمام الإمارات، معتبراً إياه مكسباً وذلك لعوامل أبرزها، تميز اللاعبون الإماراتيون خصوصاً في الخط الأمامي، بالإضافة إلى الزخم الجماهيري والدعم الكبير الذي يحظى به «الأبيض».

وأضاف: تحدثنا عن بعض الأشياء في غرفة الملابس، وشجعت اللاعبين على تقديم الأفضل، لأنهم لم يكونوا بالمستوى الكافي في الشوط الأول، واعتقد هذا التراجع بسبب الضغط الجماهيري، بالإضافة إلى خشية بعض اللاعبين من المباراة الافتتاحية، وذلك لقلة الخبرات لديهم، حيث إن البعض منهم قد شارك للمرة الأولى، في هذه البطولة القارية، وتابع: اعتقد أن حظنا لم يكن سيئاً، عطفاً على المباراة الافتتاحية لصاحب الأرض، وبالتأكيد تمنينا الفوز.

وعن المواجهات المقبلة، قال: «يتحتم علي أولاً مشاهدة مباراة تايلاند والهند، ستتيح لنا المزيد من التحليل».