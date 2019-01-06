الرميحي: «الأحمر» كان يستحق الفوز

رأى محمد الرميحي لاعب البحرين، أن التعادل 1-1 مع منتخب الإمارات في افتتاح كأس آسيا، أمس، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، نتيجة غير مرضية لـ«الأحمر» البحريني.

نتيجة غير مرضية

وقال: «الحمدلله على التعادل، ولكنها نتيجة غير مرضية لنا، وكان في الإمكان أفضل مما كان، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أننا كنا نخوض مباراة افتتاح بطولة قارية مهمة، وأمام أصحاب الأرض والجمهور».

فريق كبير

وأضاف: «المنتخب الإماراتي فريق كبير، ولذا ظهرنا بشكل مهزوز في الشوط الأول، خاصة في ظل الجمهور الكبير الموجود خلف أصحاب الأرض، ولكننا عدلنا وضعنا وأوراقنا في الشوط الثاني، وظهرنا بمستوى أفضل، وكنا نستحق الخروج بالفوز».