 الرميحي: «الأحمر» كان يستحق الفوز - البيان

الرميحي: «الأحمر» كان يستحق الفوز

Bahrain's forward Mohamed Al Romaihi (R) fights for the ball with United Arab Emirates' goalkeeper Khalid Eisa Bilal during the 2019 AFC Asian Cup football game between United Arab Emirates and Bahrain at the Zayed sports city stadiuam in Abu Dhabi on January 05, 2019. / AFP / Khaled DESOUKI

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رأى محمد الرميحي لاعب البحرين، أن التعادل 1-1 مع منتخب الإمارات في افتتاح كأس آسيا، أمس، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، نتيجة غير مرضية لـ«الأحمر» البحريني.

نتيجة غير مرضية

وقال: «الحمدلله على التعادل، ولكنها نتيجة غير مرضية لنا، وكان في الإمكان أفضل مما كان، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أننا كنا نخوض مباراة افتتاح بطولة قارية مهمة، وأمام أصحاب الأرض والجمهور».

فريق كبير

وأضاف: «المنتخب الإماراتي فريق كبير، ولذا ظهرنا بشكل مهزوز في الشوط الأول، خاصة في ظل الجمهور الكبير الموجود خلف أصحاب الأرض، ولكننا عدلنا وضعنا وأوراقنا في الشوط الثاني، وظهرنا بمستوى أفضل، وكنا نستحق الخروج بالفوز».

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