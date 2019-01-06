عجب يعتذر على التعادل

اعتذر محمد عبد الرحمن «عجب» لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، عن التعادل مع البحرين 1-1 مساء أمس، في افتتاح كأس آسيا، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

قال «عجب»: «الحمدلله، كنا نتمنى بالتأكيد أن نفرح جماهيرنا، ونحقق الفوز ونحصد نقاط المباراة كاملة، ولكنها كرة قدم، ونتمنى أن نكون أفضل في المباريات المقبلة».

وعن الغرض من مشاركته في الشوط الثاني، قال: «مدربنا أراد تغيير طريقة اللعب، وزملائي اللاعبين لم يقصروا في الشوط الأول، والتعادل أعتبره خسارة، ولكن واثق أننا سنكون أفضل في المباريات المقبلة».

وأضاف: «نشكر جمهور «الأبيض» الذين لم يقصروا وحضروا بكثافة عالية، وأنا متأكد أن نقطة التعادل لا ترضيهم، ونحن نعتذر لهم، وإن شاء الله نجتهد ونكون أفضل في المباراة المقبلة».