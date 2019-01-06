نجوم «الأبيض» يردّون التحية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ردّ لاعبو المنتخب على الدعم الذي وجدوه من الجماهير بتقديم التحية لهم عقب نهاية مباراة البحرين أمس، وعلى الرغم من الإحباط الذي كان واضحاً على اللاعبين، لسعيهم الحثيث إلى حصد النقاط الثلاث بدلاً من نقطة التعادل، لكنهم حرصوا على تحية الجماهير، تقديراً للمساندة الكبيرة التي وجدوها خلال مجريات اللقاء، وردّ الجمهور بالمثل، مطالباً اللاعبين بالعمل على التعويض في مباراتي الهند وتايلاند وبقية مشوار البطولة.

وشكّل الجمهور لوحة رائعة من الوفاء والإخلاص لفريقه، إذ شجع الأبيض بحرارة طوال زمن المباراة، حتى خلال تقدّم المنتخب البحريني، وشجع الفريق بحرارة بعد هدف التعادل، كما حضرت أعداد من جمهور البحرين يُقدّر عددها بنحو ألف شجعوا فريقهم طوال زمن المباراة.