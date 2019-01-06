قناة صينية تدعو حضور كأس آسيا إلى اكتشاف أصالة وحداثة الإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

بمناسبة احتضان الإمارات للنسخة الـ 17 من بطولة كأس آسيا للأمم لكرة القدم، دعت قناة (CGTN Arabic) الصينية، إلى اكتشاف جمال بلدنا أو جمال "زهرة الصحراء"، كما أطلقت عليه.

وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، دعت القناة حضور فعاليات كأس آسيا 2019 إلى التعرف إلى المعالم المشهورة، التي تعكس الثقافات المحلية التي تتفرد بها الإمارات، إلى جانب استمتاعهم بما يحدث في الملاعب.

وقالت القناة الصينية: لنكتشف جمال البلد العربي، الذي يستضيف كأس آسيا الرائعة، لنكتشفه من برج خليفة إلى مسجد الملك فيصل، ومن برج العرب إلى قلعة الجاهلي، حيث تتمازج الحداثة والأصالة.

من برج خليفة إلى مسجد الملك فيصل، من برج العرب إلى قلعة الجاهلي... البلد العربي الذي تجد فيها الحداثة والأصالة، والذي يستضيف كأس آسيا الرائعة، لنكتشف جمال "زهرة الصحراء" من خلال المعالم المشهورة التي تعكس الثقافات المحلية الخاصة. نتابع معا! #AFCAsianCup2019 pic.twitter.com/bZ4qND1pwd — CGTN Arabic (@cgtnarabic) January 5, 2019