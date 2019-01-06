الأبيض.. نقطة في بداية المشوار

المصدر: أبوظبي - العوضي النمر

بدأ الأبيض مشوار كأس آسيا باقتناص نقطة التعادل في مباراته أمام البحرين، التي أقيمت، مساء أمس، في افتتاح نهائيات آسيا «الإمارات 2019»، سجل للبحرين محمد سعد بعد 78 وأدرك أحمد خليل التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 87، ليبدأ «الأبيض» من أول السطر منتظراً حصد فوزه الأول في المباريات التالية أمام الهند وتايلاند.

كاد منتخب الإمارات أن ينهي المباراة في أول 5 دقائق، حينما سيطر، وهدد مرمى البحرين بأخطر فرصتين، وأهدى علي مبخوت كرة ماكرة إلى إسماعيل الحمادي تقدم بها داخل منطقة الجزاء وسدد لحظة خروج الحارس لملاقاته ولكن كرته مرت بجوار القائم مهدراً فرصة العمر للأبيض، وتلاها فرصة مشابهة من علي مبخوت، وتحسر الجمهور على ضياع الفرصتين، خاصة مع انضباط المنتخب البحريني وسيطرته على وسط الملعب، والاعتماد على الهجمات المرتدة، مما قلل من خطورة الأبيض، الذي استسلم للتكتيك البحريني وتوترت أعصاب بعض لاعبنا مما أدى لإنذار عامر عبدالرحمن وخميس إسماعيل وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني أجرى مدرب الأبيض زاكيروني تبديلاً بمشاركة محمد عبد الرحمن «عجب» بديلاً لخلفان مبارك، وسيف راشد بديلاً لعامر عبد الرحمن، وسنحت فرصة العمر أمام مبخوت، الذي تلقى كرة من سيف راشد وسددها بجوار القائم، ورد عليه محمد سعد بكرة أخرجها عيسى لركنية. ومع محاولات البحرين الهجومية تلقى محمد سعيد كرة عرضة ق 78 وسددها ترتد له مرة أخرى وسدد لتسكن مرمى خالد عيسى، وسط ذهول الجماهير، وأجرى زاكيروني تغييراً ثالثاً بمشاركة أحمد خليل بديلاً لخميس إسماعيل، ولم يهنأ الأحمر بتقدمه، حيث لمس الكرة يد محمد مرزوق ق 78 فاحتسبها الحكم ركلة جزاء سدد منها أحمد خليل هدف التعادل للأبيض.

33.878

شهد مباراة الأبيض مع الأحمر في افتتاح كأس آسيا «الإمارات 2019» جمهور كبير، ملأ معظم جنبات ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، ووصل عدد الجماهير الحاضرة في الاستاد إلى 33 ألفاً و878 مشجعاً.

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لعب الأبيض بتشكيل مكون من: خالد عيسى، والحسن صالح وفارس جمعة وخليفة مبارك وبندر الأحبابي، وعامر عبد الرحمن وخميس إسماعيل وعلي سالمين وإسماعيل الحمادي وخلفان مبارك، وعلي مبخوت في الهجوم.

57 %

استحوذ منتخبنا على نسبة 57% من زمن الشوط الأول مقابل 43 % لمنتخب البحرين الشقيق، وخلال هذا الشوط ظهر خليفة مبارك وبندر الأحبابي بمستوى طيب، فيما كان البحرين جماعياً وضغط على لاعبي الأبيض.