خليل ينضم لنادي المئة

بالهدف الذي سجله أحمد خليل في مرمى المنتخب البحريني رفع «الفهد الأسمر» عدد أهداف منتخبنا الوطني على مدار مشاركاته في كأس آسيا على مدار تاريخه إلى 34 هدفاً، إذ شهدت المشاركات التسع الماضية لمنتخبنا في النهائيات الآسيوية تسجيل 33 هدفاً، كانت أبرزها في نسخة عام 96 التي احتل فيها منتخبنا المركز الثاني والتي شهدت أكبر عدد من الأهداف يحرزه منتخبنا في كأس آسيا برصيد 8 أهداف.

ودخل أحمد خليل عالم المئوية، بعد مشاركته في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب البحريني، إذ وصل إلى المباراة الدولية الرسمية 100 مع «الأبيض»، وكانت فرحة اللاعب فرحتين، بعدما أحرز هدف التعادل لمنتخبنا من ركلة جزاء، سددها ببراعة في شباك المنتخب البحريني.