محمد الرميثي يفتتح المركز الإعلامي باستاد مدينة زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

افتتح معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، المركز الإعلامي الرئيس للبطولة باستاد مدينة زايد الرياضية، أمس، قبيل انطلاق حفل الافتتاح ومباراة منتخبنا الوطني مع نظيره البحريني.

وتفقّد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» المركز الإعلامي الذي يتسع لـ508 إعلاميين، والتسهيلات المقدمة للإعلاميين الذين حضروا من مختلف دول العالم لتغطية الحدث. ورافق معاليه، خلال جولته في المركز الإعلامي، عارف العواني، مدير البطولة، وعدد من أعضاء اللجنة العليا المنظمة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية للبطولة.