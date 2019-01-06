«الأخضر» يفتتح تحضيراته في دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم «الأخضر»، تدريباته الرسمية في دبي مساء أمس، في ملاعب ند الشبا بدبي، والتي احتضنت تحضيرات الفريق استعداداً للقاء كوريا الشمالية ضمن المجموعة الخامسة غداً، على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي بدبي.

انطلقت تدريبات المنتخب السعودي بمعنويات عالية، وبمشاركة جميع اللاعبين، وواصل اللاعبان سلمان الفرج وعمر الهيدوس، تدريباتهما العلاجية لتحضيريهما للقاء الأول، برفقة الجهاز الطبي، والذي يسابق الزمن لتحضير اللاعبين، ويعول عليهما المنتخب السعودي الكثير من الأهمية، خاصة وأن لقاء كوريا الشمالية سيكون نقطة الانطلاقة لـ«الأخضر» في البطولة القارية التي يسعى الفريق للوصول إلى منصة تتويجها، والفوز باللقب الرابع بعد غياب طويل وتحديداً منذ عام 1996 في الإمارات.

في الوقت نفسه، فرضت فيه إدارة بعثة المنتخب السعودي، سياجاً من الجدية على التدريبات، ومنعت اللاعبين والإداريين وأعضاء الجهاز الفني من الأدلاء بأي تصريحات إعلامية، لتوفير جو من التركيز للاعبين، خاصة وأن أغلبهم من اللاعبين الجدد الذين يشاركون للمرة الأولى في كأس آسيا، ويحتاجون إلى المزيد من التركيز خلال الفترة الأخيرة من التحضيرات.