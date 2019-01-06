الصاصي: تأهل اليمن إنجاز

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يأمل علاء الصاصي نجم المنتخب اليمني ظهور أول مشرف لمنتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الآسيوية يزين به مسيرة امتدت لـ 12 عاماً كلاعب مع المنتخب اليمني في المشاركة الأولى القارية له ولليمن في أكبر بطولات القارة الصفراء.

ويرى الصاصي أن وصول الجيل الحالي إلى نهائيات كأس آسيا يعد إنجازاً للكرة اليمنية التي تأهلت للبطولة للمرة الأولى في تاريخها، ويتطلع مع زملائه اللاعبين إلى تقديم أنفسهم بشكل جيد في النسخة الحالية.

وقال الصاصي: «الجيل الحالي محظوظ باللعب في كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ المنتخب اليمني رغم أن التأهل جاء وسط ظروف صعبة خاصة في ظل توقف الدوري المحلي منذ 4 سنوات نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، نعلم أن فرصنا صعبة في التأهل للأدوار المقبلة، ومباراتنا الأولى مع المنتخب الإيراني صعبة بكل تأكيد في ظل الفوارق بين المنتخبين وقلة خبرة لاعبي اليمن، بالإضافة إلى أن منتخب إيران أحد القوى الكبرى في القارة الآسيوية والمرشحة للقب، ولعب في كأس العالم الأخيرة في روسيا، ولكننا سنحاول بذل أقصى جهد للظهور بشكل جيد خاصة وأن استعداداتنا جاءت إيجابية».

وأضاف: «مسيرتي مع منتخب اليمن تمتد لنحو 12 عاماً رغم أنني أبلغ من العمر 31 عاماً بعد أن انضممت للمنتخب في سن صغيرة، وبالطبع سأحاول إثبات وجودي مع زملائي وأن المنتخب اليمني جدير بالمشاركة في البطولة التي نأمل ترك بصمة في مشاركتنا الأولى».

ورشح الصاصي المنتخب الياباني للتتويج بلقب كأس آسيا في نسختها الحالية، وقال: «من وجهة نظري المنتخب الياباني هو المرشح الأول للفوز بلقب البطولة حيث يمتلك خبرات كبيرة ولاعبين على أعلى مستوى، وقدم في كأس العالم في روسيا أداء جيداً، وبالطبع هو مرشح دائم للقب آسيا والذي سيحاول تعويض خسارته في نهائي عام 2011، أما المنتخبات العربية أعتقد أن المنتخب السوري هو أفضل المنتخبات العربية في الوقت الحالي وبإمكانه أن يكون ضمن المنافسين».

وتلعب اليمن في المجموعة الرابعة بجانب العراق وإيران وفيتنام، ويخوض المنتخب اليمني أولى مبارياته أمام نظيره الإيراني غداً الاثنين على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.