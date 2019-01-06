نعيمة البلوشي: «الأبيض» البطل

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

ترى نجمة منتخبنا الوطني للسيدات، نعيمة إبراهيم البلوشي، أن حظوظ الإمارات في التتويج بلقب نسخة 2019 كبيرة، وتقول البلوشي: «أتحدث بلسان وتمنيات محبة للأبيض وليس برؤية رياضية أو لاعبة منتخب الإمارات لسيدات كرة القدم، وكمحبة أتفاءل بالخير مهما كانت الرؤية الفنية حول تحضيرات وجاهزية منتخبنا لهذه البطولة، وأتمنى أن ينجح الثنائي أحمد خليل وعلي مبخوت في ترجمة جهود زملائهم في المنتخب إلى أهداف».

حسرة مدريدية

وعلى المستوى العالمي تحسّرت البلوشي بشدة على رحيل النجم العالمي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، وتضيف: «كان رحيله عن الريال بمثابة صدمة وأنا مدريدية وأستلهم من رونالدو التميز والرؤية الإبداعية في تسجيل الأهداف»

مهاجم صريح

وتضيف البلوشي حول رونالدو: «مدريد خسر مهاجماً صريحاً لا يعوض وهو ما انعكس سلباً على قوته التهديفية، رغم فوزه بكأس العالم للأندية من دون رونالدو، إلا أن ريال مدريد فقد علامة من علاماته المميزة».

كأس مميزة

وأكدت البلوشي أن الريال افتقد اللمسة المبهرة في مشاركته الأخيرة في كأس العالم للأندية بعكس النسخة الماضية التي شارك فيها النجم المدهش كريستيانو رونالدو، الذي أسعد الملايين من متابعيه عبر تلك البطولة، وبوصفي لاعبة مهاجمة تعلمت منه الكثير، خاصة في مجال التهديف وإحراز الأهداف في ظروف معقدة جداً في الملعب، وهذا هو الفارق بينه وبين بقية المهاجمين، القدرة على إحداث الفارق في الظروف الصعبة، وهي سمة المهاجم الناجح.