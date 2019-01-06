65 طفلاً في تدريبات «الساموراي»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

حرص منتخب اليابان على فتح تدريباته التي أقيمت على ملعب زايد للكريكيت بأبوظبي أمام 65 طفلاً يابانياً من طلاب المدارس من المقيمين في العاصمة أبوظبي، إذ حرص لاعبو «الكمبيوتر» الياباني على الالتقاء بالأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم.

واختتم المنتخب الياباني مبارياته الودية بالفوز 3-0 على الوحدة أمس، وقدم الوحدة أداء جيداً في مواجهة بطل آسيا 4 مرات، وكان المنتخب الياباني قد واصل تدريباته في أبوظبي استعداداً لمواجهة تركمانستان الأربعاء المقبل على استاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.