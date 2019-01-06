الأردن خبرة بالعشرة

المصدر: دبي البيان الرياضي

يمتلك المنتخب الأردني بين صفوفه 10 لاعبين فقط ممن سبق لهم المشاركة في كأس آسيا، وهم عامر شفيع (2004-2011-2015)، وسعيد مرجان (2011-2015)، ومعتز ياسين (2011، 2015)، وأنس بني ياسين (2011، 2015)، وأحمد عبد الستار (2015)، بهاء عبد الرحمن (2011)، طارق خطاب (2015)، صالح راتب (2015)، خليل بني عطية (2015)، يوسف الرواشدة (2015)، ويعتمد «النشامى» بشكل واضح على تشكيلة حديثة، تشهد تواجد 14 لاعباً سيشاركون لأول مرة في البطولة هم، يزن العرب، محمد الباشا، براء مرعي، فراس شلباية، سالم العجالين، عبيدة السمارنة، أحمد سمير، أحمد عرسان، يزن ثلجي، ياسين البخيت، موسى التعمري، بهاء فيصل وعدي القرا، إلى جانب إحسان حداد.