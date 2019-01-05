الحفل المبهر لافتتاح كأس آسيا 2019

المصدر: البيان الالكتروني

صور رائعة لافتتاح مبهر لبطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومشاركة نحو 600 عارض في لاوبريت غنائي حمل عنوان "زانها زايد"، بالإضافة إلى نجوم الغناء حسين الجسمي وبلقيس وعيضة المنهالي.

