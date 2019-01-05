تغطية مباشرة لافتتاح كأس آسيا والمباراة الافتتاحية بين منتخبنا الوطني والبحرين

نقدم لكم تغطية مباشرة لافتتاح كأس آسيا والمباراة الافتتاحية بين منتخبنا الوطني ومنتخب البحرين ..

تابعوا تغطية #البيان لافتتاح كأس آسيا والمباراة الافتتاحية بين منتخبنا الوطني ومنتخب البحرين @uaent2019 #كأس_آسيا2019 #الإمارات_البحرين #قدام_يالأبيض #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sNv3bb5KAu

توافد الجماهير على استاد مدينة زايد الرياضية لمشاهدة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره البحريني @uaent2019 @uaefa_ae #كأس_آسيا2019 #الإمارات_البحرين #قدام_يالأبيض #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6wNn4eAYUJ

أصحاب الهمم يتوافدون على استاد مدينة زايد الرياضية لمؤازرة منتخبنا الوطني في مباراته الافتتاحية أمام البحرين @uaent2019 @uaefa_ae #كأس_آسيا2019 #الإمارات_البحرين #قدام_يالأبيض #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tIKQn8JRQz

جماهير منتخبنا الوطني قبل بدء الافتتاح الرسمي لكأس آسيا تصوير- سالم خميس @uaent2019 @uaefa_ae #كأس_آسيا2019 #الإمارات_البحرين #قدام_يالأبيض #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yqlyN4DbFh

توافد الجماهير إلى مدينة زايد الرياضية وجانب من الفعاليات الترفيهية المختلفة تصوير- سيف الكعبي @uaent2019 @uaefa_ae #كأس_آسيا2019 #الإمارات_البحرين #قدام_يالأبيض #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UMaaD47Kyz

جانب من استعدادات حفل افتتاح كأس آسيا الإمارات 2019 تصوير- عيسى البلوشي @uaent2019 @uaefa_ae #كأس_آسيا2019 #الإمارات_البحرين #قدام_يالأبيض #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wsncLYyNRq

توافد جمهور الأبيض لمؤازرة منتخبنا الوطني في المباراة الافتتاحية تصوير- عيسى البلوشي @uaent2019 @uaefa_ae #كأس_آسيا2019 #الإمارات_البحرين #قدام_يالأبيض #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Evd5DHG3CC

جانب من عملية الإحماء للاعبي منتخبنا الوطني قبل مباراته مع المنتخب البحريني@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gmbbU6BoeY