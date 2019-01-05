تغطية مباشرة لافتتاح كأس آسيا والمباراة الافتتاحية بين منتخبنا الوطني والبحرين

نقدم لكم تغطية مباشرة لافتتاح كأس آسيا والمباراة الافتتاحية بين منتخبنا الوطني ومنتخب البحرين ..
تابعوا تغطية #البيان لافتتاح كأس آسيا والمباراة الافتتاحية بين منتخبنا الوطني ومنتخب البحرين @uaent2019#كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sNv3bb5KAu— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
دوريات #شرطة_أبوظبي تحمل شعار #كأس_آسيا الإمارات 2019@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض@ADPoliceHQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/MLXXHcuNYX— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
توافد الجماهير على استاد مدينة زايد الرياضية لمشاهدة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره البحريني@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6wNn4eAYUJ— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
برامج ترفيهية واستعراضية مصاحبة للمباراة الافتتاحية @uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ikJVOJs5d2— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
ماجد يوسف مشجع إماراتي داعم للمنتخب@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/su2KO2ya18— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
جماهير البحرين تشيد بالتنظيم الرائع للبطولة@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7ilzK9BWhB— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
أصحاب الهمم يتوافدون على استاد مدينة زايد الرياضية لمؤازرة منتخبنا الوطني في مباراته الافتتاحية أمام البحرين@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tIKQn8JRQz— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
جماهير منتخبنا الوطني قبل بدء الافتتاح الرسمي لكأس آسيا— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
تصوير- سالم خميس@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yqlyN4DbFh
توافد الجماهير إلى مدينة زايد الرياضية وجانب من الفعاليات الترفيهية المختلفة— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
تصوير- سيف الكعبي@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UMaaD47Kyz
جانب من استعدادات حفل افتتاح كأس آسيا الإمارات 2019— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
تصوير- عيسى البلوشي@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wsncLYyNRq
توافد جمهور الأبيض لمؤازرة منتخبنا الوطني في المباراة الافتتاحية— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
تصوير- عيسى البلوشي@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Evd5DHG3CC
جانب من عملية الإحماء للاعبي منتخبنا الوطني قبل مباراته مع المنتخب البحريني@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gmbbU6BoeY— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
تشكيلتا منتخبي الإمارات والبحرين@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/H699Yte2Tm— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
جماهير من جميع الأعمار تساند الأبيض الإماراتي— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
تصوير- سالم خميس@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6svISDd8uT
جماهير البحرين تساند منتخبها— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
تصوير- سالم خميس@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VxjSJQopaY
مؤازرة جماهيرية كبيرة لمنتخبنا الوطني في المباراة الافتتاحية مع البحرين— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
تصوير- سالم خميس@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ciCQ2f2hJ1
تفاعل جماهير الأبيض مع تشكيلة المنتخب— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
تصوير- عيسى البلوشي@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/znPmn8n3W1
بدء حفل افتتاح كأس آسيا الإمارات 2019@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NgkIHyU2fb— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
جانب من حفل افتتاح كأس آسيا الإمارات 2019https://t.co/2alcX8o4Ur@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ApmL3eyhf4— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
الفنان حسين الجسمي والفنان عيضة المنهالي والفنانة بلقيس يحيون حفل افتتاح كأس آسيا الإمارات 2019— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
تصوير- عيسى البلوشي@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/oVHOPf0IQz
بداية اللقاء بين منتخبنا الوطني والمنتخب البحريني@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
إسماعيل الحمادي يهدر فرصة الهدف الأول لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 4@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
جانب من حفل الافتتاح المبهر لكأس آسيا الإمارات 2019@uaefa_ae@uaent2019#كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qI1GxGmEnI— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
الدقيقة 15.. الإمارات 0 - 0 البحرين@uaent2019@uaefa_ae #كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
النشيد الوطني للإمارات قبل بدء لقاء منتخبنا الوطني والمنتخب البحريني— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 5, 2019
تصوير- عيسى البلوشي@uaent2019#كأس_آسيا2019#الإمارات_البحرين#قدام_يالأبيض#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NjVUihcfBS