راشد العوبد: «الشارقة الرياضية» في قلب الحدث

أكد راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية، أن القناة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، أعدت خطة إعلامية متكاملة لمواكبة مجريات البطولة، وخصصت ثلاثة برامج رئيسية لتكون في قلب الحدث، حيث سيتولى كلّ من «الخط الرياضي»، و«الصحافة اليوم» و«ملاعبنا» تغطية البطولة من خلال عرض الأحداث والفعاليات الكروية يوماً بيوم، إلى جانب، استضافة نخبة من شخصيات وزوّار البطولة من رياضيين ومسؤولين محليين وآسيويين.

كما أشار العوبد، إلى أن القناة تحرص على مواكبة الحدث، مؤكداً: تضعنا هذه المناسبة الكروية أمام فرص كبيرة أبرزها دورنا كمنصة إعلامية تسعى على الدوام لتكون جزءاً من مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية على أرض الدولة، ونأمل أن يحظى منتخبنا هذا العام باللقب، والتغطية التي خصصتها القناة ستتناول أيضاً ردود الأفعال من المدرّجات عبر لقاءات يومية، والاستماع لنبض الجمهور والتعليق على مجريات المنافسات، واستعراض النتائج الخاصة بالمباريات التي تحتضنها ملاعب الدولة، وجداول الترتيب والوقوف على أبرز اللحظات والمحطات التي تمر بها البطولة.

الشارقة - البيان الرياضي