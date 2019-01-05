قال لاعب خط وسط المنتخب البحريني عبد الوهاب علي: إن المباراة الأولى في أي بطولة دائماً ما تأتي صعبة على الفريقين، مؤكداً أن تحضيرات المنتخب البحريني سارت بشكل جيد للغاية خلال الفترة الماضية استعداداً لنهائيات كأس آسيا.

وأضاف:«أتوقع مباراة مفتوحة بين الفريقين، وطبيعي المباراة الأولى صعبة سواء كانت في الافتتاح أم لا، نثق في قدراتنا ونسعى لتحقيق نتيجة جيدة في ظل الأجواء الإيجابية التي تسود داخل المنتخب مؤخرا». وعن قدرة «الأحمر» تحقيق إنجاز مثلما حقق في نهائيات البطولة عام 2004 بالحصول على المركز الرابع أوضح قائلاً: «بطولة 2004 أصبحت من الماضي ونحن نركز الآن على النسخة الحالية».