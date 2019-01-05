ننتظر دعم الجماهير

قال محمد أحمد، مدافع منتخبنا الوطني، إن انتصار «الأبيض» على البحرين اليوم في حناجر الجماهير، مؤكداً أن الدعم المعنوي الذي يقدمه جمهور الإمارات يلعب دوراً كبيراً في بث الحماس وتشجيع اللاعبين على مضاعفة الجهد وتحقيق الانتصارات.

وأكد محمد أحمد الذي تألق مؤخراً مع ناديه العين في بطولة كأس العالم للأندية، جاهزية المنتخب لمشوار البطولة، ذاكراً أن الروح المعنوية عالية وكل لاعب في قمة الإعداد البدني والنفسي لظهور مشرف بداية بمباراة اليوم التي يمنحونها اهتماماً كبيراً، وأضاف: نحتاج إلى الفوز في مستهل المشوار لأن النقاط الثلاث مهمة بالنسبة لنا، كما أن الفوز يساعدنا معنوياً على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.