عموري يساند الأبيض من المدرجات

المصدر: دبي - العوضي النمر

يحضر لاعب منتخبنا الوطني عمر عبد الرحمن «عموري» مباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه البحرين التي ستقام مساء اليوم على مدينة زايد، في افتتاح بطولة آسيا «الإمارات 2019» من أجل دعم المنتخب وتشجيع اللاعبين في تلك المباراة المهمة التي تعد مفتاح انطلاقة الأبيض في البطولة.

وكان الهلال السعودي قد كشفت عن إنهاء صانع ألعابه عمر عبد الرحمن (عموري) للمرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي، بعد أن خضع لجراحة في الرباط الصليبي.

كما وافق الهلال على منح عموري إجازة لمدة يومين، من أجل حضور المباراة الافتتاحية لبطولة آسيا، على أن يعود إلى الرياض في منتصف الأسبوع المقبل لمتابعة برنامجه التأهيلي.

يذكر أن عموري أصيب في الرباط الصليبي خلال مواجهة الشباب في الجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين، مما أبعده عن منتخب الإمارات خلال نهائيات كاس آسيا التي تنطلق اليوم.