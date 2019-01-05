شرطة أبوظبي.. دعوة للالتزام

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بقانون السير والمرور والإجراءات المرورية المنظمة لحركة السير والمرور، بالطرق والمداخل المؤدية إلى الملاعب التي تقام عليها المباريات الرياضية بإمارة أبوظبي، ضمن بطولة كأس آسيا. وأشار العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، إلى تنفيذ خطة مرورية متكاملة، وتكثيف الدوريات على الطرق المؤدية إلى ملعب مدينة زايد الرياضية في مباراة افتتاح البطولة بين منتخبي الإمارات والبحرين اليوم، لتنظيم حركة السير والمرور على الطرق.

وأكد أهمية تحلي السائقين بالسلوك الحضاري بما يتناسب مع هذه البطولة من خلال التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور، واتباع إرشادات رجال المرور حرصاً على سلامتهم وسهولة وصولهم إلى المباراة الافتتاحية بملعب مدينة زايد الرياضية. وأوضح مدير مديرية المرور والدوريات أنه تم اعتماد مخطط مروري يؤشر إلى اللون الأخضر خط سير الحافلات من المواقف باتجاه مدينة زايد، واللون الأحمر خط سير الجمهور من الخارج باتجاه المواقف المخصصة، أما اللون البرتقالي فهو خط سير الجمهور من الداخل باتجاه مدينة زايد.