إيقاف المسابقات المحلية لدعم «الأبيض»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أصدرت الهيئة العامة للرياضة تعميماً بإلغاء كافة مباريات المسابقات والمنافسات والفعاليات الرياضية المقامة اليوم السبت، بهدف دعم ومساندة جميع الرياضيين لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في مباراته الافتتاحية للنسخة السابعة عشرة من كأس آسيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني مساء اليوم مع نظيره البحريني على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في افتتاح كأس آسيا لكرة القدم، وهو ما دفع كافة الاتحادات الرياضية وأندية الدولة إلى تعديل برامج مسابقاتها وتدريباتها بما يسمح للاعبيها بمتابعة ومساندة «الأبيض» في مهمته الوطنية في البطولة الآسيوية.