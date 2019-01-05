اليابان والوحدة .. بروفة أخيرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يخوض المنتخب الياباني الأول لكرة القدم مباراة ودية مغلقة أمام الوحدة في الساعة الرابعة عصر اليوم بملاعب أكاديمية نادي الوحدة لكرة القدم بالشهامة في أبوظبي.

وتعد المباراة البروفة الأخيرة لـ«الساموراي» قبل بدء المنتخب الياباني مشواره في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» بمواجهة منتخب تركمانستان يوم الأربعاء المقبل 9 يناير الجاري على استاد آل نهيان في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

ويلعب المنتخب الياباني في المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه كلاً من أوزباكستان وعمان وتركمانستان، ويسعى المدير الفني لـ«محاربو الساموراي» الياباني هاجيمي مورياسو إلى الاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، إذ كانت بعثة منتخب اليابان قد وصلت إلى أبوظبي مساء أول من أمس وخاض الفرق مراناً وحيداً، على أن يستكمل تدريباته اليومية عقب ودية الوحدة استعداداً لنظيره التركمانستاني.

وتدخل اليابان كأس آسيا في نسختها الحالية بطموحات كبيرة، إذ يطمع المنتخب صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (4 مرات) إلى تعزيز رقمه وإحراز اللقب الخامس له في البطولة القارية.