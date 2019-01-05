54 % نسبة حظوظ العرب بلقب آسيا

المصدر: دبي- علي شدهان

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أسفر استطلاع رأي أجرته جريدة البيان عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، عن أن حظوظ المنتخبات العربية في الفوز بلقب النسخة 17 لبطولة أمم آسيا بالإمارات لا تتعدى حاجز الـ 54%، فيما يرى 46% من المستطلعين عكس ذلك.

وطرحت «البيان» على متابعيها سؤالاً محدداً مفاده: هل تعتقد أن منتخباً عربياً بإمكانه الفوز بلقب «كأس آسيا الإمارات 2019؟»، فجاءت التوقعات في الموقع الإلكتروني مناصفة 50% توقعوا فوز العرب باللقب، ومثلها يرون عدم إمكانية تحقيق ذلك، فيما توقع 70% فوز العرب باللقب عبر «فيسبوك»، في مقابل 30%، بينما يرى المستطلعون عبر «تويتر» أن حظوظ العرب لا تتعدى 43%، في مقابل 57% يرون أن العرب ليس بمقدورهم معانقة اللقب.