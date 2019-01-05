حرب النجوم تنطلق على «تويتر» و«إنستغرام»

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

اشتعلت حسابات نجوم كرة القدم في قارة آسيا على وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار بطولة كأس آسيا التي تنطلق اليوم في الإمارات، حيث حرصت أعداد كبيرة منهم على نشر آخر صور وتعليقات حول البطولة دارت في أغلبها عن تحضيراتهم واستعدادهم لكأس آسيا وسعادتهم بالمشاركة في البطولة القارية. والبداية جاءت مع نجم المنتخب السوري عمرو الميداني الذي نشر صورة احتفاله مع زملائه بالفوز على المنتخب اليمني بهدف نظيف في لقاء الفريقين الودي قبل البطولة تحضيراً لآسيا، حيث علق على الصورة على حسابه على انستغرام قائلاً:«منتخب عزنا، منتخب سوريا».

أداء مميز

وأبدى نجم المنتخب الأسترالي أندرو نابوت شغفه بالبطولة حيث نشر صورة باللونين الأبيض والأسود عبر حسابه على «انستغرام» لحظة انتصار فريقه على نظيره اليمني ودياً، وقال:«طريقة رائعة لإنهاء عام 2018، فوز آخر لبلادي».

فرحة المشاركة

ولم تسع نجم المنتخب الياباني دانيال شميدت الفرحة باستقلاله الطائرة في طريقها إلى الإمارات للمشاركة في كأس آسيا حيث نشر على حسابه على «انستغرام» صورة تجمعه بأفراد المنتخب الياباني أثناء استقلال الطائرة التي أوصلتهم إلى الدولة.

تفاعل وتفاؤل

ونشر لاعب الجناح في المنتخب الأسترالي كريس إيكونوميديس، صورة مع زملائه عقب العودة من أحد تدريبات منتخب بلاده في دبي.

وتفاعل نجم منتخب الإمارات حارس المرمى الأساسي خالد عيسى مع انطلاقة كأس آسيا حيث نشر على حسابه على «تويتر» لحظة تتويج فريقه العين بوصافة كأس العالم للأندية الذي اختتمت في أبوظبي الشهر الماضي، وكأنه يتفاءل بأن يقدم منتخبنا مستويات طيبة أسوة بما قدمه العين في مونديال الأندية.

ونشر المتألق الشاب لاعب خط الوسط في منتخبنا الوطني علي سالمين صورة له على حسابه الرسمي على «تويتر» وهو يرتدي قميص التدريب الأصفر المخصص للمنتخب تحت وسم «قدام يالأبيض»، وهو الهاشتاق الذي أطلقته الجماهير الإماراتية لتحفيز ودعم اللاعبين في آسيا.