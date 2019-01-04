زاكيروني: "الأبيض" جاهز لضربة البداية في "كأس آسيا" غداً

المصدر: وام

أعرب ألبيرتو زاكيروني، المدير الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، عن سعادته وفخره بالتواجد في الإدارة الفنية لمنتخب الإمارات، مؤكداً على الجاهزية التامة للمباراة الافتتاحية غدا أمام منتخب البحرين في كأس آسيا "الإمارات 2019".

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الافتتاحية للبطولة، الذي عقد مساء اليوم، إن المنتخبات الآسيوية تطورت بشكل كبير ومن المتوقع أن تشهد مباريات البطولة ندية كبيرة وأن يكون حسمها بالتفاصيل الصغيرة.

وأكد أن جميع لاعبي المنتخب على أعلى قدر من التركيز ونعلم جميعاً أن الجماهير الإماراتية تنتظر من المنتخب الظهور بشكل مميز وتقديم أداء لائق في البطولة.

وأشار إلى أن تحضيرات منتخب الإمارات كانت جيدة وشملت خوض معسكرات خارجية وداخلية، مؤكداً أن الدعم الكامل تم توفيره من اتحاد الكرة للمنتخب.

من جانبه، قال اللاعب إسماعيل مطر، قائد منتخبنا الوطني، إن جماهير الإمارات عودتنا دائماً على المساندة والمؤازرة والوقوف خلف المنتخب خلال مشاركته في مختلف البطولات، مؤكداً أن المنتخب سوف يسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في المباريات.

وأعرب عن تطلعه أن يسجل في المباراة النهائية للبطولة، مشيراً إلى أن منتخب الإمارات قدم أداء مميزا خلال مشاركته في النسخة الأخيرة للبطولة وتمكن من حصد المركز الثالث ويتطلع إلى ما هو أفضل خلال البطولة الحالية التي تقام على أرضه ووسط جماهيره.

كما أعرب عن سعادته كونه يخوض البطولة الاسيوية الرابعة له على مدار تاريخه ويتطلع إلى احراز الأهداف بها، مشيراً إلى أن جميع لاعبي المنتخب على اتم استعداد لخوض المنافسات وتقديم أداء قوي داخل الملعب يليق بمنتخب الإمارات.