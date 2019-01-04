نورة الكعبي: سنساند منتخبنا في مهمته الوطنية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، أن أمام المنتخب الوطني لدولة الإمارات مهمة وطنية بامتياز تستدعي من جميع عشاق المنتخب مساندته والتضامن معه لرفع الروح المعنوية للاعبين، وتعزيز طموحاتهم بتحقيق نتائج إيجابية تشرف الكرة الإماراتية عبر توظيف الإمكانات الإعلامية المتاحة، وتشجيع الجماهير على مؤازرة المنتخب لإبراز الصورة المشرفة للرياضة الإماراتية، خصوصاً أن دولتنا تستضيف النسخة الحالية من كأس آسيا.

ودعت نورة الكعبي الجماهير إلى دعم المنتخب باعتباره الممثل الرسمي لدولتنا في هذه البطولة القارية، والوجه الحضاري لشبابنا، وآمالنا كبيرة في تحقيق إنجاز جديد يسجل إلى قائمة إنجازاتنا في مسيرة الإمارات الرياضية الحافلة بالإبداع، مشددة على أن مساندة منتخبنا الوطني في مبارياته القادمة بكأس آسيا تسهم في ترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية، والقيم المتأصلة في مجتمع الإمارات.