منذر علي: التركيز مطلب أساسي

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

طالب منذر علي نجم نادي الوصل ومنتخب الإمارات السابق، لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم، بعيش أجواء بطولة كأس آسيا، وخصوصاً في ضربة البداية، التي تجمع منتخبنا بنظيره البحريني.

وقال: «التركيز الذهني والبدني والنفسي قبل الافتتاح، مطلب أساسي لتحقيق نتيجة إيجابية، تمهد لمواصلة الأداء المميز، موضحاً أن على كل لاعب أن يقوم بتصفية ذهنه للحدث، وتخيُّل سيناريو المباراة، وتقمص دوره في الملعب، وما سيقدمه في المستطيل الأخضر، مشيراً إلى أن هذه الأمور تسهم في تقديم لاعبينا للأداء المطلوب بأريحيه وروح معنوية، بدون ضغوط أو توتر أو مفاجآت في ضربة البداية».

وأضاف نجم نادي الوصل ومنتخب الإمارات السابق: «لقاء الافتتاح في أي بطولة يكون صعباً بطبيعة الحال، لرغبة كلا الفريقين في الخروج بنتيجة إيجابية، لذا، أتوقع أن يميل الطرفان للعب الدفاعي، وغلق الملعب، مع الاعتماد على المبادرات الهجومية».

وتابع: «على «الأبيض» أن يتمسك بعاملي الأرض والجمهور، ويحقق نتيجة مرضية، بغض النظر عن الفوز، وهو مطلب مهم بلا شك، خصوصاً في اللقاء الأول، لكنه ليس مطلباً ضرورياً من وجهة نظري، حيث بالإمكان التعويض في المباريات التالية، كما سبق وفعل منتخبنا في نسخة 1996 لكأس آسيا».

كما وجّه الكابتن نجم نادي الوصل ومنتخب الإمارات السابق، في ختام حديثه، الدعوة للجماهير لمؤازرة ودعم المنتخب في مشواره المهم، مشيراً إلى أن تشجيع «الأبيض» واجب وطني، وعلى الجميع أن يوجد خلف المنتخب.