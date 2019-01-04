فارس جمعة: مباراة البحرين الأهم في مشوار المنتخب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتبر فارس جمعة، مدافع منتخبنا الوطني الأول، مباراة البحرين هي المواجهة الأهم في مشوار الأبيض في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، مشيراً إلى أن المواجهة تكتسب أهميتها من كونها الأولى في البطولة، وتحقيق نتيجة إيجابية فيها ضروري لتكون بمنزلة انطلاقة قوية للمنتخب، تساعده على أداء بقية المباريات بروح معنوية أعلى وثقة أكبر تمكّنه من مواصلة مشواره، والتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

ونوه فارس جمعة بأن المباراة لن تكون سهلة، لأن المنتخب البحريني أيضاً يبحث عن بداية جيدة، وسيكون حريصاً على عدم التعرض للخسارة، مشيراً إلى أن كل منتخب يعد كتاباً مفتوحاً للآخر، وأن كلا المدربين حرص على دراسة المنافس، وهو ما سيصعّب المهمة أكثر على الجانبين.

ووعد المدافع المخضرم بتقديم كل ما يملك من أجل قيادة الأبيض إلى الفوز مع بقية زملائه، لافتاً إلى أن جميع اللاعبين الموجودين مع المنتخب في الفترة الحالية في قمة تركيزهم، ويعملون بكل قوة من أجل ظهور مشرف لكرة القدم الإماراتية، ويدركون أن الجميع ينتظر منهم كتابة تاريخ جديد في هذه البطولة.

وقال: «على المستوى الشخصي، اعتبر هذه البطولة فرصة كبيرة بالنسبة إليّ لتحقيق إنجاز جديد مع المنتخب، لم يسبق للأبيض التتويج بلقب بطولة كأس آسيا، وهذا الأمر يضعنا أمام تحدٍّ كبير ويحمّلنا مسؤولية أكبر، أتمنى أن أتمكن مع بقية زملائي من تحقيق حلم الملايين بالتتويج بهذه الكأس الغالية».