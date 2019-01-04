1000 كم في حب «الأخضر»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

وصل الرحالة السعودي فهد إبراهيم اليحيا سفير الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، إلى العاصمة أبوظبي، بعد أن قطع مسافة 1000 كم، قادماً من العاصمة السعودية الرياض، دعماً للمنتخب السعودي في مشواره في كأس آسيا الإمارات 2019.

واستقبل عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الرحالة السعودي، في مقر المجلس في مدينة زايد الرياضية، بعد أن قطع مسافة 1000 كم، بواقع 120 كم في كل يوم، وبمعدل سرعة تراوح ما بين 25 - 30 كم في الساعة.

ورحب العواني بالرحالة السعودي، مثمناً رحلته الشاقة والشيقة في آنٍ معاً، والتي تحمل الكثير من معاني الحب والسلام بين البلدين الشقيقين، مبيناً أن الإمارات تعيش حالياً أجواء مفعمة بالإثارة، من خلال البطولة الأكبر في قارة آسيا، والتي تستضيفها مدن (أبوظبي - دبي - الشارقة - العين).

من جانبه، قال الرحالة اليحيا: «إنها ليست المرة الأولى التي أصل فيها إلى أبوظبي عبر دراجتي الهوائية، إلا أن هذه المرة ستكون مختلفة، من خلال دعمي لمنتخب بلادي في مباريات كأس آسيا الإمارات 2019».

وأضاف قائلاً: «أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، بدءاً من الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، وكذلك الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي، الذي استقبلني بحفاوة، وأتمنى التوفيق لمنتخب بلادي في مبارياته في البطولة القارية الأكبر».