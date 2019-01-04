«الفانتازي» يضم أحمد خليل قبل انطلاقة البطولة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن طرح نسخة خاصة من لعبة «الفانتازي»، لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، لتصبح المرة الأولى على الإطلاق التي تقدم فيها البطولة القارية اللعبة الشهيرة لجمهور كرة القدم الآسيوية.

ويأتي إطلاق اللعبة، في أعقاب إعلان القوائم النهائية للفرق الـ 24 المشاركة في النسخة الأكبر في تاريخ كأس آسيا، ويستطيع مدربو الفانتازي الآن، اختيار التشكيل والخطة الأمثل لفرقهم، قبل ضربة البداية بين منتخبي الإمارات والبحرين في افتتاح البطولة غداً السبت، على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتتيح اللعبة لمستخدميها، الاختيار من بين 552 لاعباً من نجوم المنتخبات المشاركة، بما فيهم النجم الكوري سون هيونغ مين، وعلي رضا بيرانوند حارس المرمى الإيراني، المشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018، بالإضافة إلى أحمد خليل نجم المنتخب الوطني الأول.

وتمنح لعبة الفانتازي، ميزانية قدرها 100 مليون دولار للاعبين خلال مرحلة المجموعات، قبل أن تزيد الميزانية إلى 105 ملايين دولار ابتداءً من الدور الثاني للبطولة، ويتعين على اللاعبين اختيار فريق مكون من 15 لاعباً، وكذلك اختيار التشكيل المكون من 11 لاعباً، والخطة المفضلة لهم قبل كل جولة ومرحلة من البطولة.

أما عن جوائز اللعبة، بالإضافة إلى شرف الوجود على قائمة الأفضل في اللعبة الشهيرة، يحصل اللاعبون الأعلى ترتيباً في كل مرحلة من مراحل اللعبة، على منتجات حصرية لكأس آسيا الإمارات 2019، كما توجد جائزة خاصة لأفضل ثلاثة لاعبين في الترتيب العام للعبة.