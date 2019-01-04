مهندس أردني يدير مباراة منتخبنا والبحرين

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن الحكم الأردني أدهم مخادمة سيدير مباراة افتتاح نهائيات آسيا «الإمارات 2019» بين منتخبنا وشقيقه البحرين مساء غدٍ على ملعب مدينة زايد الرياضية، وسبق للحكم الأردني إدارة مباراة الذهاب بين الأهلي السعودي والوصل في دور الـثمانية لكأس زايد للأندية الأبطال، ويبلغ مخادمة 31 عاماً، ويعمل مهندساً مدنياً بجانب التحكيم، وتم اختياره ضمن حكام النخبة الآسيوية عام 2013،وادار ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا العام الماضي بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني ،ومباراة الزمالك والقادسية في الكويت في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال.